MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin 'yerel seçimlerde ittifak yok' açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi.
MHP Lideri Bahçeli'nin 'İstanbul dahil her yerde adaylarımızla sahada olacağız' açıklamasının ardından bugün parti kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.
"MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek olacak"
Habertürk, MHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için parti yönetimi Melih Gökçek'i aday olarak göstermeyi düşündüğünü vurguladı.