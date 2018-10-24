MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklamasının ardından MHP'den Ankara için yeni bir adım geldi. Parti kaynaklarına göre 2019 yerel seçimlerinde MHP, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na Melih Gökçek'i gösterecek

MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek mi?
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin 'yerel seçimlerde ittifak yok' açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi.

MHP Lideri Bahçeli'nin 'İstanbul dahil her yerde adaylarımızla sahada olacağız' açıklamasının ardından bugün parti kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

"MHP'nin Ankara adayı Melih Gökçek olacak"
Habertürk, MHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için parti yönetimi Melih Gökçek'i aday olarak göstermeyi düşündüğünü vurguladı.

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