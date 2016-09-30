MHP'nin acı günü

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve ekibi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kerim Ünlü'nün amcası Süleyman Ünlü'nün cenaze törenine katıldı. Bir dönem Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Genel Sekreteri de olan Servet Ünlü, emlak danışmanı Nihat Ünlü ve işadamı Nevzat Ünlü'nün babası olan Süleyman Ünlü'nün cenaze törenine tam kadro ekibiyle katılan Türkdoğan, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim" dedi.

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