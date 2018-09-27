MHP Meclis'e sunmuştu! AK Parti, yeşil ışık yaktı

ÖZBEKİSTAN dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye-ABD ilişkilerini ve MHP'nin af teklifini değerlendirdi. Yıldırım, ABD'nin Türkiye'yi kazanması için atması gereken "3 adım" olduğunu söyledi. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler için "Bir sıkıntı yaşadığımız sır değil" diyen Yıldırım MHP'nin af teklifi için "Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor" dedi.

''Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifi, düşünceniz nedir?'' sorusuna Binali Yıldırım şu şekilde cevap verdi:

''Doğrusu benim Meclis Başkanı olarak yapacağım; Meclis'e gelen bu af teklifini diğer kanun teklifleri gibi ilgili komisyonlara göndermek. Ondan sonrası partilerin kararıdır. İşte müzakere olacak, uzlaşılacak yahut uzlaşılmayacak, bir şekilde iş bir noktaya gelecek. Yani detaylarına girdikçe belki bazı düzeltmelerle yeni bir şekil verilip yol alınabilir. Bunlar tamamen varsayımlar.''

"CUMHURBAŞKANIMIZ KAPILARI KAPATMIŞ GÖZÜKMÜYOR"

Afla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz geçmişte yapılan aflarda kapsam çok genişlemiş. Çok genişleyince kamu vicdanı rahatsız olmuş, beklenen fayda sağlanamamış. Burada belki bu detaylara çok daha dikkat etmekte yarar var. İşte organize suçlar, şunlar-bunlar, yani onların sınırı nereden çizilecek, onlara bakmak gerekiyor.