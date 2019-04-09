MHP liderinden şok açıklama: 'Yeni bir seçim düşünülebilir'

DEVLET Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

SORU: Bugün gözler YSK’da. Seçim gecesi ‘1 oy bile seçim kazanmak için yeterli’ demiştiniz…

Fox TV’ye vereceğim cevap şudur, süreç devam ediyor yorum yok. Mahalli idareler seçimleri, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öneme artı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de uyumlu şekilde çalışabilecek, sistemi sağlayıcı taşıyabilmek açısından önemleri bir kat daha artmıştır. Bu seçime o açıdan yaklaşılmıştır. Seçimlerden sonra, her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır. Şu anda bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber, mazbatalar alınmakla beraber özellikle Türk siyasi hayatında önemli yeri olan, uluslararası gözlemcilerin yakından takip etmiş olduğu İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır.

Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu 29 bin oy farkını değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişiklikler kendisini göstermiştir. Bu tabiidir.

Böyle bir süreç içerisindeyken, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonucunda mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye'yi sürüklemek doğru değildir. Bundan dolayı itirazların sonucu alınmalıdır. Karar neyse YSK kararını vermelidir.

Ama bütün bunlara rağmen ortada hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar, Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara yöneliyor ise, Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır.

Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir.

60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Bundan gocunmaya gerek yok. Şu an için YSK'ya yapılmış itirazları takip etmeliyiz.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Mazbata başka beraat etmek başka. Aklanmadan paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama 'benim belediye başkanım' diyemem.