MHP lideri Bahçeli hastaneye kaldırıldı!

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bahçeli'nin rutin kontroller nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: ''İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır. Hiç bir şeyi yok. Tetkiklerin çoğu yapıldı.''