MHP Lideri Bahçeli'den son dakika erken seçim çıkışı! Erken seçim 26 Ağustos’ta mı?

DETVLET Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması geldi. Bahçeli grup konuşmasında Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir dedi. Erken seçime işaret etti. Bahçeli uyum yasları sonrası Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmeli dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

OK YAYDAN ÇIKALI ÇOK OLDU

Terör yasa dışıdır, insanlık dışıdır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahiptir. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Taviz yok, geri adım yok, mücadeleden dönüş yoktur. Müzakere yolları kapalıdır. Milletçe kazanacağız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz.

DUMA'DAKİ SALDIRI KÜRESEL GÜÇLERE ALET EDİLDİ

7 Nisan 2018 tarihinde Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esad tarafından yapıldığını söylerken,Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir. Suriye'de masumlar hayatını kaybederken Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir. ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi. ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri harekat dar çerçeveli, muhataplarına mesaj odaklıydı.Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz.Esad cezalandırılmalı ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakı ile sağlanmalıdır. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir.

ABD MÜNBİÇ'TE YENİ ŞARTLAR OLUŞTURMA GAYRETİNDEDİR

Cinayet ve cehaletin bedeli terör örgütleri ile birlikte ödetilmelidir. Tarihin ibretlik yıkımlarından birisi bu ülkede görülmüştür. Bütün bunlara ses çıkarmayarak, varını yoğunu IŞİD'le mücadeleye adayanlar, bunlar insanlık dramı değildi de şimdi mi çığlıklar duyulur olmuştur? Kimyasal silah kullanmak elbette ki insanlık suçudur ancak, kimyasal silahlardan daha çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, İngiltere, Fransa'nın aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Asıl niyetler başkadır. Burada rejimi cezalandırma adı altında başka emeller bulunmuştur. Asıl gaye küresel emperyalist hesaplardır. Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir.

Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır.

CHP İSTERSE AMUDA KALKSIN

16 Nisan referandumuna tüm siyasi partiler saygı göstermelidir. Dün Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kabulünün birinci yılını geride bıraktık. Yasama, yürütme ve yargı daha kuvvetli bir yapıya kavuşmuştur. Geride kalan bir yılda sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin yasal ittifakının zemini de hazırlanmış, alt yapı tesis edilmiştir. Milli duruşu sulandırmak, gafil inançları diri tutmaya çalışılması fark edilmektedir. Parlamenter sisteme dönüş ifadeleri tasvip etmiyoruz. CHP ve yardakçılarını Adem'e mecbur bırakıyoruz. Bizim yeminimiz bu devletin bekasını korumaktır. Yenikapı 'ya sadığız. Türk Milleti'nin bekasına herkes sadık kalmalıdır. Bu itibarla CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir. Bozgunculuk kimseye bir şey kazandıramadı, kazandırmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi tamamı ile meşrudur. CHP saygı görmek istiyorsa, millete saygı göstermeyi öğrenmelidir. CHP'li güdümlü yöneticiler kirli ağızlarını yıkamalı, zehirli dillerini tedavi ettirmelidir. Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz. Aziz milletimizin tanımadığını biz de tanımayız, takmayız. CHP'nin oturma eylemi fikren sakattır. Yürüdüler olmadı şimdi de oturmaya başladılar. Bunlar oturdumu kalkmayı bilmezler. CHP isterse amuda kalksın, ister parende atsın çabaları beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden dönüş yoktur. CHP'nin kıvranıp durması nafiledir. Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhattap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın.

İç ve dış odaklarının garez dolu itirazlarına rağmen milletimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir diyen Bahçeli, "Hiçbir dış telkin, iç dayatma işe yaramamış, milletin iradesine ipotek koyamamıştır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Cumhurun namusuna emanettir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Kasım 2019 seçimlerinden sonra geçilecektir. Yürürlüğe giren 3 ayağı olmuştur. Cumhurbaşkanının partili olmasıdır. Erdoğan'ın kongre ile genel başkanlığa seçilmesi ile olmuştur. Kanunun yürürlüğe girdiği, askeri mahkemelerin kaldırılmasıdır. Bu da icra edilmiştir." dedi.

"2019'A KADAR DAYANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

Karşımızda sokaklarda oturan bir CHP vardır diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. "