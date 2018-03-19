MHP lideri Bahçeli'den Afrin açıklaması

MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Ayrıca Afrin’e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum." dedi.

Bahçeli açıklamasında, "Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden Sayın Hasan Celal Güzel’in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Güzel’in gerek bürokraside, gerekse de siyaset alanında Türkiye’ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.

