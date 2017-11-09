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MHP'li yöneticiden İYİ Partili isme fotoğraflı tepki

MHP Kocaeli İl Başkan yardımcısı Ertan Yılmaz, İyi Parti’nin İzmit İlçe Başkanlığına atanan eski MHP’li Yasemin Met’in fotoğraflarına tepki gösterdi

MHP'li yöneticiden İYİ Partili isme fotoğraflı tepki

MHP Kocaeli İl Başkan yardımcısı Ertan Yılmaz, İyi Parti’nin İzmit İlçe Başkanlığına atanan eski MHP’li Yasemin Met’in fotoğraflarına tepki gösterdi

09 Kasım 2017 Perşembe 12:56
MHP'li yöneticiden İYİ Partili isme fotoğraflı tepki
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İYİ Parti’nin Kocaeli’de İzmit İlçe Başkanlığı’na MHP’de de aktif görev almış bir isim olan Yasemin Met atandı. 1 Kasım seçimleri öncesi MHP’ye destek veren, onun için çalışan Met, İyi Parti İzmit İlçe Başkanlığı'na getirilir getirilmez olay oldu. MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ertan Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Yasemin Met’in fotoğrafını eleştirdi. Yılmaz, Met'in elindeki, "Sen gittin biz sıçtık" yazısı bulunan süs aparatını tutarken ki çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Yılmaz, bu fotoğrafın üzerine “Aylardır merakla beklenen İyi Parti'nin İzmit İlçe Başkanlığına Yasemin Met Hanım atandı. Partinin durumu budur” ifadesini not düştü. Yılmaz, yazısının sonuna da dışkı ikonu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
MHPİYİ Partiİzmit İlçe BaşkanlığıErtan Yılmaz
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