MHP'li vekilin uluduğu videoya Bahçeli'den ilk yorum!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, gittiği Kazakistan'ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları'nda uluması olay oldu.

BAHÇELİ'YE DE SORULDU

Sosyal medyada sıkça izlenen video olumlu ve olumsuz çok sayıda tepki aldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Enginyurt'un uluma videosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

"SİZ DE OLSANIZ ULURSUNUZ"

MHP Lideri, "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz." cevabını verdi.