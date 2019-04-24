MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, gittiği Kazakistan'ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları'nda uluması olay oldu.
BAHÇELİ'YE DE SORULDU
Sosyal medyada sıkça izlenen video olumlu ve olumsuz çok sayıda tepki aldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Enginyurt'un uluma videosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.
"SİZ DE OLSANIZ ULURSUNUZ"
MHP Lideri, "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz." cevabını verdi.
MHP'li vekilin uluduğu videoya Bahçeli'den ilk yorum!
Devlet Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Tanrı Dağları'nda uluduğu video için "Cemal Bey'in bulunduğu yerde siz de olsanız bozkurt gibi ulursunuz" dedi
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, gittiği Kazakistan'ın güneyinde yer alan Tanrı Dağları'nda uluması olay oldu.
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