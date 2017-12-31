Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
Bu belirtilere dikkat!
Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?
Alanya'da yılbaşı programları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya...
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Cep telefonu faturalarına zam geliyor

MHP'li Sünbül bu kez de  sandalyeden düştü

Ay başında kalp krizi şüphesiyle hastanelik olan Sünbül bu kez de sandalyeden düşüp alnından yaralandı

MHP'li Sünbül bu kez de  sandalyeden düştü

Ay başında kalp krizi şüphesiyle hastanelik olan Sünbül bu kez de sandalyeden düşüp alnından yaralandı

31 Aralık 2017 Pazar 17:10
MHP'li Sünbül bu kez de  sandalyeden düştü
banner404

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, 16 Aralık’ta kalp krizi şüphesi ile fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmişti. Eski sağlığına kavuşan Sünbül, geçtiğimiz hafta içerisinde Çevreyolu’nda bulunan Sünbül Otomotiv adlı işyerinde bozulan ampulü değiştirirken dengesini kaybedip sandalyeden düştü ve alnından yara aldı. Son bir ay içerisinde yaşadığı iki olayın ardından sevenleri "Sünbül nazara geldi" yorumları yaptı. Sünbül ise sağlık durumunun iyi olduğunu, görünmez kaza kurbanı olduğunu belirterek, 'Geçmiş olsun' temennisinde bulunan tüm sevenlerine teşekkür etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Mustafa SünbülMilliyetçi Hareket Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya iskelesinde Sipahioğlu'nun çalınan köpek bulundu
Alanya iskelesinde Sipahioğlu'nun çalınan köpek bulundu
15 Temmuz darbe girişiminin 'sahte' asker kahramanları
15 Temmuz darbe girişiminin 'sahte' asker kahramanları
Öğrencilere başörtüsü taktırıp kapanma partisi yapan okula soruşturma!
Öğrencilere başörtüsü taktırıp kapanma partisi yapan okula soruşturma!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim