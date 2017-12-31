MHP'li Sünbül bu kez de  sandalyeden düştü

Haber: Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül, 16 Aralık’ta kalp krizi şüphesi ile fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmişti. Eski sağlığına kavuşan Sünbül, geçtiğimiz hafta içerisinde Çevreyolu’nda bulunan Sünbül Otomotiv adlı işyerinde bozulan ampulü değiştirirken dengesini kaybedip sandalyeden düştü ve alnından yara aldı. Son bir ay içerisinde yaşadığı iki olayın ardından sevenleri "Sünbül nazara geldi" yorumları yaptı. Sünbül ise sağlık durumunun iyi olduğunu, görünmez kaza kurbanı olduğunu belirterek, 'Geçmiş olsun' temennisinde bulunan tüm sevenlerine teşekkür etti.
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