MHP'li başkan hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren MHP Üzümlü İlçe Başkanı Yahya Demirbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 22.10.2019, 14:04
ERZİNCAN'IN Üzümlü ilçesinde kalp krizi geçiren MHP İlçe Başkanı Yahya Demirbaş hayatını kaybetti. Göğüs ağrısı şikayetiyle Üzümlü İlçe Devlet Hastanesine başvuran ve gözlem altına alınan Yahya Demirbaş'ın (55), kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Kalbi duran Demirbaş'a yaklaşık yarım saat müdahale yapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe ve AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Faruk Aydın hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.
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