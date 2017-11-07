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MHP ilçe yönetimi istifa etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Hakan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu ilçe yönetim kurulu üyesi 18 kişi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı

MHP ilçe yönetimi istifa etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Hakan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu ilçe yönetim kurulu üyesi 18 kişi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı

07 Kasım 2017 Salı 15:09
MHP ilçe yönetimi istifa etti
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MHP Malkara İlçe Başkanı Hakan Yıldız, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında kendisi ve yönetim kurulu üyesi 17 kişinin MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Yıldız, şunları söyledi:
"Partimiz içerisinde yaşanan gerek bizimle gerek ise genel yönetimle yaşadığımız problemlerden dolayı 8 Nisan'da seçime girme kararı aldık. Delegelerimizin de takdiri ile 89 oy alarak tekrar yönetime seçildik. Yalnız bugün geldiğimiz süreçte iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bunun bilincine varamadık. Gerek il yönetimimiz gerek ise delegelerimizle konuştuğumuzda aslında pek iyi yapmadığımız ortaya çıktı. Bunun sebebi de biz tekrar adaylığımızı koyduğumuzda partimizi biraz daha iyi yerlere getirebilmek için çalışabileceğimizi düşünerek en iyi ortam hazırlayacağımızı amaçlamıştık. Fakat gördüğümüz kadarıyla böyle bir çalışma ortamı olmadı. Seçildiğimiz günden itibaren layıkıyla görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim istifa etmemizi gerektirebilecek birçok sebeplerimiz var. Bundan sonraki göreve gelecek arkadaşlarımız bizden daha iyi yapacaklarını düşünüyorlar ki, göreve talip oldular. Bizler de onların önünü açmak adına hem de ülkemiz adına daha iyi şeyler yapacağımız ve düşündüğümüz olanak bulabileceğimiz ben ve arkadaşlarım uygun görülebilecek her yerde göreve hazırız. Biz onurumuzla şerefimizle görevde kaldığımız süre içerisinde layıkıyla yerine getirdik. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım hem partimizden hem de yönetim kurulundan istifa ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
MHPIstifaTekirdağHakan Yıldız
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