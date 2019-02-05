MHP'den İlber Ortaylı'ya: Şovmenliğe soyundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın MHP’ye ilişkin söylemleri üzerine açıklamada bulundu. "İlim ve irfanla iştigal etmesi, genç kuşakları aydınlatarak Türkiye’nin geleceğine hizmet etmesi beklenen kimi akademisyenlerin, şu sıralarda bulundukları mevkisinin egoları okşayan dayanılmaz cazibesine ve medyatik şöhretin büyüsüne kapılarak şovmenliğe soyunduğu ibretle görülmektedir" diyen Yalçın, bazılarının da zaman zaman kendi uzmanlık alanlarının dışına çıkarak bilmedikleri, anlamadıkları konularda ahkam kestiği, 'dayanak, bibliyografya ve kaynakları kendilerinde saklı tefsirişerifler'de bulunduğunu söyledi. Ortaylı'nın ilmine, birikimine saygılarının bulunduğunu; ancak kendisinin, mütehassısı olmadığı Cumhuriyet tarihi hususunda fikir serdetmeye kalkışmasının, gülünç duruma düşürdüğünü savundu.

"Kendi alanınızın dışına çıkmayın ki rezil olmayasınız"

Ortaylı’nın MHP’ye ayar vermeye kalkıştığını ve Ülkücü Hareketin acılarını küçümseyerek ayıp ettiğini belirten Yalçın, Yalçın şöyle devam etti: "Ortaylı unuttuysa hatırlatalım. Biz asla unutmadık. Ülkücü Hareket, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında çok büyük acılar çekmiş, arkadaşlarımız Mamak zindanlarında çok şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Kederlerimiz hala tazedir. Hala içimiz kan ağlamaktadır. Sorumlu ve müsebbiplerse hala hafızamızdadır. Masumken darağacına gönderilen gencecik fidanların ailelerine Ortaylı’nın hiç mi saygısı yoktur? İşkenceler yüzünden sakat kalan, hapis hayatı dolayısıyla istikbalinden olan arkadaşlarımızın tattığı kabul edilemez mahrumiyetler hocamızın hiç mi içini acıtmamaktadır? Demek ki İlber hoca gibi ilminin sırça köşkünde mahpus olup enaniyetin prangasında ömür tüketenler için eldeki yara, taştaki kovuktan ibarettir. İlber Ortaylı, bizim acılarımızı küçümseyerek, bizim tepkilerimize gülerek bizi değil, kendini küçültmüş; bizimkini değil kendi seviyesini ele vermiştir. 'MHP’ye gülüyorum' ve 'MHP takımı' gibi yakıştırmalarınızı asla unutmayacağız. Ülkücü hareketin artık size saygısı kalmamıştır. Siyaset, kendini kibrin yırtıcı pençesine kaptırmış egoların işi değildir Ortaylı. Bırakın da siyaseti onu bilenler yapsın. Kendi alanınızın dışına çıkmayın ki rezil olmayasınız." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de Ortaylı'ya "Biz muazzam bir davayız. Asıl anakronik tuzağa düşen Sayın Ortaylı’nın bizatihi kendisidir. Tavsiyem gülmeye devam etsin, ama haline…" demişti