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MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ittifak' çıkışına destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine ilişin, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır" dedi

MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ittifak' çıkışına destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ittifakıyla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerine ilişin, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır" dedi

29 Aralık 2017 Cuma 17:23
MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ittifak' çıkışına destek
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, demokratik  sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla  manipüle edilmesinin kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suç olduğunu ifade  etti. 
Türkiye'de kamuoyu araştırmalarının yapılmasına ve sonuçlarının  yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını dile getiren Karakaya, "Araştırmacı ve araştırma şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere  karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır. Birçok firma yüzde 30 ve  40'Iarı bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan  utanmadan sıkılmadan hala sürdürmektedirler." dedi.
 
MHP'nin, bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurum olduğunu  belirten Karakaya, son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde  yayınlanan anketlerinin bunun kesin kanıtı olduğunu söyledi."Hata ve yanılma payları bazı firmalarda dönem dönem yüzde 50'lere  kadar çıkmıştır. Buna hata demek de doğru değildir; bunlar düpedüz hiledir."  diyen Karakaya, şunları kaydetti:   "Son dönemlerde, belli televizyon kanallarının demirbaş eşyası haline  gelmiş, kendisini kamuoyu araştırma firması temsilcisi olarak tanıtan ve esasen  bizce malum kişiler,  işbaşına geçmiş kamuoyunu aldatma ve kandırma ahlaksızlık  ve yolsuzluklarına yine yeniden başlamışlardır.
 
MHP olarak, bu yeni nesil yolsuzluk mucitlerini ve bunların ne tür  ilişkiler içerisinde olduklarını biliyoruz ve çok yakından takip  ediyoruz. MHP'nin nefesi, bundan böyle, bu yolsuzların ensesinde olacaktır.  Bizler kamuoyu adına yakın takipçileri olacağız ve gerektiğinde iplerini de  pazara çıkaracağız.   Her hafta sözde bir anket, araştırma sonuçları yayınlayıp, bunların  geçerlilik standartlarına uygunluğunun teyidini yapamayanlarla; finansmanının  kim, kimler tarafından sağlandığını açıklamayanlarla; beş kuruşluk saha faturası  ödemeyenlerle; ekranlarda kasım kasım kasılıp beş kuruş vergi ödemeyenlerle;  ekonomik varlık ve yaşamlarıyla mali ve vergi bildirimleri arasında uçurumları  olanlarla kamuoyu adına bir hesabımız olacaktır. Bu hesabın görüleceği yer de  elbette mahkemeler olacaktır."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda  herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine  Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo  olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt KarakayaRecep Tayyip ErdoğanİTTİFAKMHP
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