MHP'den 203 üye istifa etti

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde 203 MHP üyesi, partilerinden istifa etti. Aralarında mevcut MHP Meclis Üyesi Gürbaz Acar'ın da bulunduğu 203 partili, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Basın açıklamasında bazı partililerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Basın açıklamasını yapan eski MHP Turgutlu İlçe Başkanı Ahmet Köktopçu, istifaların yeni bir oluşuma dahil olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade etti.
İstifa edenler arasında eski belediye başkan yardımcıları, eski meclis üyeleri, eski ilçe başkanları, eski ocak başkanları da bulunuyor.
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