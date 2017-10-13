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MHP'den 100 istifa

Kastamonu'nun Küre İlçesi'nde MHP İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 üye, partiden istifa etti. Türkoğlu, Meral Akşener'in kuracağı partiye destek vereceklerini açıkladı

MHP'den 100 istifa

Kastamonu'nun Küre İlçesi'nde MHP İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 üye, partiden istifa etti. Türkoğlu, Meral Akşener'in kuracağı partiye destek vereceklerini açıkladı

13 Ekim 2017 Cuma 11:28
MHP'den 100 istifa
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MHP Küre İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu ile birlikte 100 partili, İlçe Seçim Kuruluna giderek  istifa dilekçelerini verdi. Türkoğlu, senelerdir gururla üyesi oldukları MHPden istifa ederek Meral Akşenerin kuracağı yeni partiye destek vereceklerini söylediı. Türkoğlu, şöyle konuştu: 
"MHP Genel Merkezi, baştan itibaren demokratik ve meşru bir hak olan kongre talebini ihanetle eş tutmuş, kongre talep edenlere akıl almaz iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Yaşanılan bu süreç ve referandum süreci, MHP Genel Merkezi ile yollarımızın tamamen ayrıştığını, ülkü ve gönül birlikteliğimizin kalmadığını net olarak ortaya çıkarmıştır. Siyasi partilerin, fikirleri iktidara taşımak için var olduğuna inanan bizler için MHP çatısı altında mücadele etmenin fikirlerimizi iktidara taşımaya bir katkısı olmayacağı görülmüştür. Kuşkusuz ki ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir. Zira bu bizler için yaşama gayesidir. Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle sayın Meral Akşenerin kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."

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KastamonuKüreMHPMuammer TürkoğluMeral Akşener
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