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MHP'de toplu istifa! 200 kişi...

Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde, İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi, MHP'den istifa etti

MHP'de toplu istifa! 200 kişi...

Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde, İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 200 kişi, MHP'den istifa etti

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:59
MHP'de toplu istifa! 200 kişi...
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MHP Bigadiç İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ile birlikte 200 kişi, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı. MHP Genel Merkezi tarafından Ekim 2016'da ilçe başkanlığı görevine atandığını anlatan Bayraktar, 17 Mayıs 2017'de yapılan kongreye tek liste girerek yeni yönetimiyle birlikte görevi aldıklarını hatırlattı. MHP Bigadiç İlçe Başkanlığı'na üye 200 kişiyle birlikte toplu istifa kararlarının nedenlerini sıralayan Bayraktar, şöyle konuştu:
 
"7 Haziran'da yapılan genel seçimlerden sonra AK Partili yöneticiler partimizin aleyhine toplum üzerinde bir algı oluşturdu. Bu süreci parti olarak sağlıklı yönetemedik. Erken seçim kararı alındıktan sonra propagandada etkili olamadık. 1 Kasım'daki seçimlerde PKK'nın ürünü olan partinin gerisinde kaldık. MHP'ye oy veren seçmen ve ülkücü hareket mensupları yok sayılarak olağanüstü kongre talebinde bulunan il ve ilçe teşkilatlarının MHP Genel Merkezi tarafından görevlerine son verildi. Bir tek ülkücüyü bile dışlama gibi bir lüksün olmadığı bu dönemde  ülkücüler pasifize edilmeye çalışıldı. Balıkesir il kongresinde divan başkanı olan Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal tarafından il başkanlığına aday olan Mustafa Ozan Dereli'nin adaylığı çeşitli entrikalarla kabul edilmedi. Bu tür ayak oyunlarını bir ülkücüye yakıştıramadığımız gibi aynı düşüncede olan genel merkez ve yöneticileriyle birlikte çalışmamız mümkün olmadığından Bigadiç İlçe Teşkilatı olarak 200 üyemiz ile birlikte topluca istifa ediyoruz. Aldığımız bu karar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBigadiçMHPIstifa
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