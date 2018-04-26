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MHP Bursa Milletvekili Koçdemir, İyi Parti'ye katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı

MHP Bursa Milletvekili Koçdemir, İyi Parti'ye katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı

26 Nisan 2018 Perşembe 21:04
MHP Bursa Milletvekili Koçdemir, İyi Parti'ye katıldı
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CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından bir hamle de MHP içerisinden geldi. MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Bu istifayla MHP milletvekili sayısı 35'e düşerken İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 21'e çıktı.

REFERANDUMDA "HAYIR" DEMİŞTİ

Referandum sürecinde Genel Merkez'in tavrına tepki gösteren Koçdemir, 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı. Koçdemir o süreçte, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. 'Kem alat ile kemalât', yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MHP Bursa Milletvekili Koçdemir
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