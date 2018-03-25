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MHP Başkanlık Divanında görev dağılımı yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün belirlediği 15 kişilik Başkanlık Divanı üyeleri arasında görev dağılımı yaptı

MHP Başkanlık Divanında görev dağılımı yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün belirlediği 15 kişilik Başkanlık Divanı üyeleri arasında görev dağılımı yaptı

25 Mart 2018 Pazar 18:14
MHP Başkanlık Divanında görev dağılımı yapıldı
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MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP'nin 12. Olağan Büyük  Kurultayı'nın ardından şekillenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri arasından  dün Başkanlık Divanını belirleyen Bahçeli, üyeler arasında görev dağılımı  gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, daha önce Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı olan Semih Yalçın, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel  Başkan Yardımcılığına getirildi.
 
Yeni görevlendirmeyle, Fethi Yıldız Hukuk ve Seçim İşlerinden, Celal  Adan Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İşlerinden, Emin Haluk Ayhan Ekonomik ve  Sosyal Politikalardan, Mustafa Kalaycı Medya, Tanıtım ve Halklar İlişkilerden,  Mevlüt Karakaya Mali İşlerden, Kamil Aydın Türk Dünyası ve Uluslararası  İlişkilerden, İzzet Ulvi Yönter Araştırma-Strateji Geliştirmeden, Sadir Durmaz  Yerel Yönetimlerden, Yaşar Yıldırım Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle  İlişkilerden, Sefer Aycan Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu  Genel Başkan Yardımcıları oldu.
 
Bahçeli, "A Takımı"nda bir kadına yer verdi. Deniz Depboylu, Aile,  Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.
 
7 yeni isim
 
Bahçeli, Başkanlık Divanında 7 yeni isme yer verdi. Konya Milletvekili  Mustafa Kalaycı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili İzzet  Ulvi Yönter, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan  Başkanlık Divanı'nın yeni isimleri oldu.
 
Öte yandan kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevinde bulunan İsmet  Büyükataman, bu görevini sürdürdü.
 
Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya ise partinin yeni genel  sekreter yardımcıları oldu.

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Anahtar Kelimeler:
MHPMHP Başkanlık DivanıOlağan Büyük  Kurultay
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