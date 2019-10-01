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MGK sona erdi! Flaş açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3.5 saat sürdü. MGK Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin bir an önce hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

GÜNDEM 30.09.2019, 19:46
MGK sona erdi! Flaş açıklamalar geldi
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CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan toplantı 3,5 saat sürdü.

Toplantı sonunda açıklanan bildiride, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.
Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

#mgk #flaş açıklamalar
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