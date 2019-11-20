Mezarlıkta tecavüz girişiminde karar
Şişli, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
ŞİŞLİ, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü.(36) isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İkram Ç. (36) "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan İkram Ç., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, kadının beyanlarına yer verildi.
ÇIPLAK VAZİYETTE BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ
Savcılığın sevk yazısında, akaryakıt istasyonu çalışanı tanık G.Ö.'nün de kadının beyanını destekler vaziyette beyanlar verdiği belirtilerek İ.Ü.'nün "Yardım edin" diyerek bağırmasıyla akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunduğu kaydedildi. Kadının üzerinde ya da elinde şüpheli tarafından kendisinden çalındığı iddia edilen paranın olmaması, İ.Ü.'ye ait doktor raporu incelendiğinde vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle İkram Ç.'nin savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşıldığı belirtilerek tutuklanmasına karar verilmesi istendi.
TUTUKLANDI
Savcılıkça ifadesi alınan İkram Ç. tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan İkram Ç. "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi. İkram Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6