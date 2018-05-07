Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
101191
ALTIN
179.841
DOLAR
4.2606
STERLİN
5.7654
EURO
5.0755
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Canan Karatay, botoks yerine kelle paça önerdi
Canan Karatay, botoks yerine kelle...
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu
Lada Niva'nın fiyatı belli oldu

Mezarlıkta ağlayan gizemli kızı gören görevli, ilk kez konuştu!

Çorum'da günlerce geldiği mezarlıkta ağlayan genç kızın sırrı hala çözülemezken onu ilk gören mezarlık görevlisi o anları ilk kez anlattı

Mezarlıkta ağlayan gizemli kızı gören görevli, ilk kez konuştu!

Çorum'da günlerce geldiği mezarlıkta ağlayan genç kızın sırrı hala çözülemezken onu ilk gören mezarlık görevlisi o anları ilk kez anlattı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:53
Mezarlıkta ağlayan gizemli kızı gören görevli, ilk kez konuştu!
banner404

ÇORUM'DA kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlıktaki esrarengiz olay gizemini koruyor. Mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden Mezarlık Görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.

GÖREVLİLER BİR KIZIN MEZARLIKTA AĞLADIĞINI FARK ETTİ
Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti.

GENÇ KIZA NOT BIRAKAN GÖREVLİ İLK KEZ KONUŞTU
Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Daha sonra mezarının üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir not kağıdı bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan yaşadığı olayı şöyle anlattı.

"GECE VAKTİ GELDİM KOŞTUM AMA YAKALAYAMADIM"
"7 yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00'da beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz Neden ağlıyorsunuz orada. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım" dedi.

"AĞAÇLIK ALANDA KAYBOLDU"
"Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. Kaybolunca geri döndüm ve Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum" yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çorumMezarlıkGizemli Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya halkının beklentisi daha yüksek
Alanya halkının beklentisi daha yüksek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı içerisindeler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'ye karşı ekonomik saldırı içerisindeler
Meral Akşener İYİ partililere saldırıyla ilgili konuştu
Meral Akşener İYİ partililere saldırıyla ilgili konuştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim