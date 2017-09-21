Mezarlık saldırısında Soylu’yu yalanlayan ifade

13 Eylül gecesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un Ankara’da düzenlenen cenaze törenine bir grup saldırıda bulunmuş saldırının ardından cenaze mezarlıktan çıkarılarak Tunceli’ye gönderilmişti.

FOTO:İHA – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından yaptığı açıklamada “Irkçı slogalanların atılmadığını” savunmuştu.

Mezarlığa saldıranların “Burası Ermeni mezarlığı değil” diye slogan attıkları da belirlenmişti. Ancak olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı esnasında çekilen bütün videoları kare kare izlediğini belirterek iddia edildiği gibi ırkçı sloganların atılmadığını savunmuştu. Bakan Soylu, “Görüntüleri kare kare izledim ve söylenenleri dikkatle dinledim. Hakikaten çok çirkin. Diyorlar ki ‘Burada şehit mezarı var, gömdürmeyiz. Burası Türkiye buraya gömdürmeyiz.' Bunlar tabi ki kabul edebilir değil. Öte yandan ‘Buraya Ermeni gömdürmeyiz. Buraya Alevi gömdürmeyiz' gibi cümleler edilmemiş. Bunlar telaffuz edilmiş gibi bir algı oluşturmak çok tehlikeli. Maalesef bunu yapıyorlar” demişti.

İşte o ifade…

IRKÇI SLOGAN ATILMIŞ!

Ancak Kanal D Haber, Bakan Soylu’nun sözlerini çürüten belgeye ulaştı. Kanalın haberine göre cenazeye saldıran isimlerden Cemil Özdemir’in polisteki ifadesinde “Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti mezarlığı. Burası Ermeni mezarlığı değil, teröristler gömülemez” diye slogan attığını söylediği anlaşıldı.

FOTO:DHA – Hatun Tuğluk’un cenazesi daha sonra Tunceli’de toprağa verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da yaşamını yitiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve eski parlamenter Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi, Batıkent'te bulunan Ergazi Pir Sultan Cem Evi'nde yapılan törenden sonra,

defnedilmek üzere Gölbaşı'na bağlı İncek Mahallesi'nde bulunan mezarlığa getirilmişti. Törene HDP'nin yönetici düzeyindeki kadrosu ile vekillerinin yanı sıra Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da katılmıştı. Ancak bir grup defin işlemi sırasında cenazesini defnetmeye çalışanlara sözlü saldırıda bulunmuş, cenaze defnedildikten sonra ise sayıları kalabalıklaşan grup cenazeye katılanlara taş ve sopalarla saldırmıştı. Hatun Tuğluk, sonraki gün memleketi Tunceli’de toprağa verilmişti. Öte yandan saldırganlardan Murat Alp’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla karakolda çekilen fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. Bakan Soylu söz konusu fotoğrafla ilgili yazılı bir açıklama yapmış, “Aşağılıksınız” başlığıyla yaptığı sert açıklamasında konu ile ilgili haberleri eleştirip kendisini “Rahmetli Adnan Menderes ve rahmetli iki bakanın idamına giden yoldaki taşlarını da bu fitne felsefesiyle dizdiler” sözleriyle savunmuştu.