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Meyve yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Aksaray’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyon refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi. Refüj bariyerlerinin kamyonun kabinine girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti

Meyve yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Aksaray’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyon refüjdeki bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi. Refüj bariyerlerinin kamyonun kabinine girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti

25 Eylül 2017 Pazartesi 08:35
Meyve yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
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KAZA, Aksaray - Konya Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden İsmail Erkan (48) idaresindeki 38 GG 722 plakalı meyve yüklü kamyon, Aksaray’a 5 kilometre kala Ticaret Borsası Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje düştü, sonra karşı şeride geçerek yola devrildi.
Kazada refüjdeki bariyer demirleri kamyonun kabinine girerken, sürücü İsmail Erkan kabin içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Aksaray’dan Konya istikametini trafiğe kapatırken, 112 Acil Yardım ekipleri sıkışan kamyon sürücüsüne müdahale etti. Kamyon kabininde hayatını kaybeden sürücü, olay yerine gelen Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü İsmail Erkan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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KazaMeyveKamyonDireksiyon HakimiyetiAksaray
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