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Meydandaki düzenlemede çiçekçilerin yeri değişiyor...

Tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler, Taksim Tüneli'nin Tarlabaşı Bulvarı'nın üst tarafında taşınacak

Meydandaki düzenlemede çiçekçilerin yeri değişiyor...

Tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler, Taksim Tüneli'nin Tarlabaşı Bulvarı'nın üst tarafında taşınacak

16 Mart 2018 Cuma 14:10
Meydandaki düzenlemede çiçekçilerin yeri değişiyor...
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TAKSİM Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçek satış birimlerinin yeni yerlerine taşınmasına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, geçtiğimiz mayıs ayında Maksem'in önüne yerleştirilen 9 adet çiçek satış biriminin yeni yerlerine taşınacağı belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Çiçek satış birimleri, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla uygun görülen, Tarlabaşı Bulvarının Taksim tüneli giriş bölümü üzerindeki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacak. Maksem'in önünde yer alan çiçek satış birimleri, önümüzdeki pazartesi günü itibariyle taşınmaya başlayacak." denildi.

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