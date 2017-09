Mevlüt Uysal Dim TV ile Alanya'ya hitap etti

İLK röportajını memleketi Alanya'ya hitap etmek için Dim TV'ye veren Uysal, Mehmet Ali Dim'in soruları üzerine "Daha öncesinde zaten Başakşehir'de başkanlık yapıyorduk. Orası da İstanbul'un önemli ilçelerinden birisi. Kader. Alanya'dan 1983 yılında çıktık, İstanbul'a geldik. Geçmişte bu belediyenin önünden çok geçmiştik, şimdi bu belediyede başkanız. Şükrediyoruz, gurur duyuyoruz. Tabi bizi buraya taşıyan siyasi partimize bize güvendiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah İstanbul'da güvenip de oy veren halkımıza mahcup olmayız. Eğer, burada bir Alanyalı olarak başarısız olursak, Alanya'ya da mahcup oluruz inşallah bu tür şeyler yaşanmaz” dedi.

'ALANYA'NIN SAHİP ÇIKMASI GÜÇ VERDİ'

Dim’in “Alanya'nın yüreği bugün sizin için çarptı. Alanyalılara bir mesajınız var mı?” sorusunu yanıtlayan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle tüm Alanya'ya teşekkür ederim. Alanya normalde dışarıya göç veren değil, göç alan bir yerdir. Ama ben bu siyasete girmeden önce sağolsun Alanyalılar'la sıcak bir diyalog kurdum. İstanbul'da Alanyalı çok olmadığı için Alanyalıların hemşehrilik bağının bu kadar kuvvetli olduğunun farkında değildim. Ancak, özellikle bu Çatalca'da Alaiye Şehitliği organizasyonlarından sonra anladım ki Alanya insanı birbirine çok sahip çıkıyor. Onların bize sahip çıkması da bize İstanbul'da ayrı bir güç verdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah bir Alanyalı olarak burada başarılı olur, onları utandırmayız."

Uysal son olarak Dim’in "Başkanım desteklerinizi biliyoruz, Alanyaspor'a ev sahibi oluyorsunuz, her İstanbul maçında ağırlıyorsunuz. Çatalca şehitlerine gelen tüm Alanyalıların ev sahibi sizsiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizi bu şekilde görebilecek miyiz?" sorusuna "Yine Alanyalıyız. Her zaman" yanıtını verdi.

