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Mevlüt Uysal Dim TV ile Alanya'ya hitap etti

Tarihi ana tanıklık eden Alanya'nın yeni televizyon kanalı Dim Web TV, İBB Meclisi'ndeki kritik oylamanın ardından çiçeği burnunda İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı konuk etti. Uysal, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in sorularını yanıtlayarak hemşehrilerine seslendi. 

Mevlüt Uysal Dim TV ile Alanya'ya hitap etti

Tarihi ana tanıklık eden Alanya'nın yeni televizyon kanalı Dim Web TV, İBB Meclisi'ndeki kritik oylamanın ardından çiçeği burnunda İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ı konuk etti. Uysal, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in sorularını yanıtlayarak hemşehrilerine seslendi. 

28 Eylül 2017 Perşembe 23:41
Mevlüt Uysal Dim TV ile Alanya'ya hitap etti
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İLK röportajını memleketi Alanya'ya hitap etmek için Dim TV'ye veren Uysal, Mehmet Ali Dim'in soruları üzerine "Daha öncesinde zaten Başakşehir'de başkanlık yapıyorduk. Orası da İstanbul'un önemli ilçelerinden birisi. Kader. Alanya'dan 1983 yılında çıktık, İstanbul'a geldik. Geçmişte bu belediyenin önünden çok geçmiştik, şimdi bu belediyede başkanız. Şükrediyoruz, gurur duyuyoruz. Tabi bizi buraya taşıyan siyasi partimize bize güvendiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah İstanbul'da güvenip de oy veren halkımıza mahcup olmayız. Eğer, burada bir Alanyalı olarak başarısız olursak, Alanya'ya da mahcup oluruz inşallah bu tür şeyler yaşanmaz” dedi. 
'ALANYA'NIN SAHİP ÇIKMASI GÜÇ VERDİ'
Dim’in “Alanya'nın yüreği bugün sizin için çarptı. Alanyalılara bir mesajınız var mı?” sorusunu yanıtlayan Uysal, şu ifadeleri kullandı: 
"Öncelikle tüm Alanya'ya teşekkür ederim. Alanya normalde dışarıya göç veren değil, göç alan bir yerdir. Ama ben bu siyasete girmeden önce sağolsun Alanyalılar'la sıcak bir diyalog kurdum. İstanbul'da Alanyalı çok olmadığı için Alanyalıların hemşehrilik bağının bu kadar kuvvetli olduğunun farkında değildim. Ancak, özellikle bu Çatalca'da Alaiye Şehitliği organizasyonlarından sonra anladım ki Alanya insanı birbirine çok sahip çıkıyor. Onların bize sahip çıkması da bize İstanbul'da ayrı bir güç verdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. İnşallah bir Alanyalı olarak burada başarılı olur, onları utandırmayız."
Uysal son olarak Dim’in "Başkanım desteklerinizi biliyoruz, Alanyaspor'a ev sahibi oluyorsunuz, her İstanbul maçında ağırlıyorsunuz. Çatalca şehitlerine gelen tüm Alanyalıların ev sahibi sizsiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizi bu şekilde görebilecek miyiz?" sorusuna "Yine Alanyalıyız. Her zaman" yanıtını verdi. 
DİM WEB TV 
NASIL İZLENİR
'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Anahtar Kelimeler:
İBB Başkanı Mevlüt UysalDim Web TVMehmet Ali Dim
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