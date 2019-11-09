Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı

PEYGAMBER Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Mevlit Kandili'nde yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Yatsı namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde, Mevlidi Şerif ve Kuran-Kerim'i dinletisi yapıldı. Bazı vatandaşların ise Eyüp Sultan Camii avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.Mevlit Kandili dolayısıyla camiye gelen vatandaşlar, bugünün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii de oldukları için huzur dolu olduklarını da belirtti.

ANADOLU'NUN İLK CAMİSİNDE MEVLİD KANDİLİ

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı. Cami avlusuna kadar taşan kalabalığın kıldığı namazın ardından okunan mevlit, kaside ve ilahiler dinlendi. Programa katılan vatandaşlar ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

MEVLANA HAZRETLERİ TÜRBESİ VE CAMİLER DOLDU TAŞTI

Konya'da Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Mevlana Hazretleri Türbesi ve camileri doldurdu.