Metrobüsü su bastı!

İSTANBUL'DA gece aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'u adeta felç etti. Bir çok binayı su basarken, işe gitmek için güne uyanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

HER YERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle toplu ulaşımda da olumsuzluklar yaşanıyor. Metro, metrobüs ve otobüs durakları sular altında kaldı. Şiddetli yağıştan en çok etkilenen özellikle metro durakları ve metrobüs oldu. Bir metrobüsün içinden çekilen görüntüsü ise durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koydu.

METROBÜSTE MAHSUR KALDILAR

İstanbul'da sağanak yağış D-100'ü su basmasına neden oldu. D-100'de metrobüs içine bile su doldu. Metrobüstekilerin zor anlar yaşadığı o anlar yolcular tarafından çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde metrobüsün içinin su bastığı görülüyor.

