Metrobüsteki taciz skandalında flaş gelişme! Sapık tutuklandı

OLAY dün Avcılar'a ilerleyen metrobüste yaşandı. Metrobüste bir kişinin cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C. bağırmaya başlayarak, o kişiyi metrobüstekilerin yardımı ile Saadetdere durağında indirdi. Kadın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kadın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca harekete geçen polis, şüpheli F. Ö.'ü gözaltına aldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin kadının bağırması üzerine korktuğunu ve taciz iddialarını kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ÜYEMİZ DEĞİL

Metrobüste kadını taciz eden F.Ö.'nün CHP'ye üye olduğu iddia edilmişti. İddianın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir. Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır" açıklaması yaptı.