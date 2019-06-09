Metro Turizm'in firari sahibi, Erdoğan’ın Başdanışmanı Türkoğlu’yla görüntülendi

Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi.

Metro Turizm'in firari sahibi, Erdoğan’ın Başdanışmanı Türkoğlu’yla görüntülendi
banner404

MÜEBBET hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu’yla görüntülendi. Hakkında 'öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk yurtdışına kaçmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti. Firari Galip Öztürk, Erdoğan’ın Başdanışman Hidayet Türkoğlu ve AK Parti Ayvacık Belediye Başkanı ile görüntülendi. Fotoğrafları AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı sosyal medya hesabından paylaştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Soylu, tatilin acı bilançosunu açıkladı: 70 kişi...
Soylu, tatilin acı bilançosunu açıkladı: 70 kişi...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479