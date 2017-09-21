Metro istasyonunun yakınında yangın çıktı, seferler durduruldu

YANGIN, dün akşam saatlerinde Hilal Mahallesi'ndeki Hilal İZBAN istasyonu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TCDD'ye ait depolama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede TCDD'ye ait kablo makaralarının bulunduğu alana sıçrayan yangını gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, bölgeye gelen İZBAN Genel Müdür Yardımcısı Sönmez Alev, "İZBAN hattında herhangi bir hasar yok. İZBAN seferi güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1 saat durdurulduktan sonra tekrar başladı" şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.