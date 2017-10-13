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Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklanan ABD’nin İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un FETÖ’cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile emniyette görüştüğünü ortaya koyan fotoğraflar ortaya çıktı

Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklanan ABD’nin İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un FETÖ’cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile emniyette görüştüğünü ortaya koyan fotoğraflar ortaya çıktı

13 Ekim 2017 Cuma 09:29
Metin Topuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı belgelendi. Metin Topuz'un, 17-25 Aralık darbe girişiminden 32 gün önce, 5 Kasım 2013'te FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğüne yönelik fotoğraflara ulaşıldı 
61 DAKİKALIK SIR GÖRÜŞME 
Topuz ve 3 kişinin, 5 Aralık 2013'te saat 12:17,31'de Saygılı ile makamında görüşmeye geldiği görülüyor. 17-25 Aralık girişimini planlayıp icra eden ve tutuklanan Saygılı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Topuz ve 3 arkadaşını kapıda karşılıyor. Topuz ve 3 kişinin saat 13:18,39'da da Mali Şube'den ayrıldıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Aralık 2013 ve öncesindeki 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde kamera kayıtlarının incelenmesini, İstanbul emniyeti bünyesinde çalışmayan şüpheliler olabileceği değerlendirilen şahısların tespit edilerek, sonucunda rapor düzenlenmesini ve tespit edilen görüntülerle birlikte gönderilmesini istemişti. 
DİĞER 3 KİŞİ ARAŞTIRILIYOR 
Başsavcılık; 5 Aralık 2013 günü saat 12:17,31 sıralarında kapıda sekreter tarafından karşılanan beyaz gömlekli, beyaz saçlı, krem rengi ceketli kişinin ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz olduğunu tespit etti. Topuz'la birlikte Saygılı'nın odasındaki görüşmeye katılan mavi gömlekli, koyu krem renk pantolonlu, sol elinde çanta bulunan şahıs dışında; mavi gömlekli siyah ceketli, krem renkli pantolonlu şahıs ile mavi gömlekli, kel, koyu gri pantolonlu, sırtında siyah çanta bulunan şahsın kim olduğuna yönelik çalışmalar ise sürüyor.
 
Metin Topuz ve beraberindeki 3 kişinin, 5 Aralık 2013 günü saat 12:17,31'de FETÖ'cü Yakup Saygılı'nın makamına geldiği görülüyor. Saygılı, Topuz ve 3 kişiyi kapıda karşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDMetin TopuzFetö
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