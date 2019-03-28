Metin Topuz hakkında karar verildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Topuz'un tutukluluk halinin devamı yönüne karar verilmesini istedi. Metin Topuz'un avukatı Selman Alibaş, Topuz'un babasının ve oğlunun da konsoloslukta çalıştığını ifade ederek, "Metin Topuz 1992'de DEA birimine katılmıştır. Bunda FETÖ bağlantısı aranıyorsa böyle bir şey yoktur." dedi. Topuz hakkındaki tüm suçlamaları reddeden avukat Alibaş, tahliye talebinde bulundu. Taleplerin ardından gerçekleştirdiği müzakere sonucu kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Topuz'un oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi.