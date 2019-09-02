Metin Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış töreninde çok önemli açıklama

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. Feyzioğlu, onlarca baronun törene katılmamasına atıfla "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavının bir an önce getirilmesi yönünde görüş bildiren Feyzioğlu, bu sınavların bilgiyi ölçen, zor sınavlar olması gerektiğini de söyledi.

HSK YAPISININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

Feyzioğlu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yapısının yeniden düzenlenmesi hakkında da "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz" ifadesini kullandı.