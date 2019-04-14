Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, yarın Balkanlar  üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerden  başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece)  azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi  beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde  görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında  bulunuldu.
 

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