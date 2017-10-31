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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçecek

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçecek

31 Ekim 2017 Salı 08:48
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ'ın doğusu ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Kastamonu ve Karabük'ün yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Diyarbakır ve Elazığ'ın doğusu, Batman ve Şırnak'ın kuzeyi, Ağrı'nın güneyi ile Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
 
İzmir:Parçalı ve az bulutlu 18
 
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26
 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
 
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
 
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
 
Erzurum: Çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
 
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 15

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ZonguldakBartınKastamonuKarabükOrduOsmaniyeKahramanmaraşHatayElazığ
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