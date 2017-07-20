Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın sabah ve gece saatlerinde açık, öğleden sonra yer yer az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1-2 derece santigrat düşmesi beklenmektedir. Rüzgar, Tunceli ve Bingöl'de kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıracağı tahmin edilmektedir"denildi.
Merkez, özellikle Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıracağı beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.