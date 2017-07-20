Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın sabah ve gece saatlerinde açık, öğleden sonra yer yer az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1-2 derece santigrat düşmesi beklenmektedir. Rüzgar, Tunceli ve Bingöl'de kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren ise Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıracağı tahmin edilmektedir"denildi.

Merkez, özellikle Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıracağı beklenen kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.