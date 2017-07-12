Meteoroloji uyardı, sıcaklık artıyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğinin bildirerek, sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almalarının önem taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.



Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise," Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli'de az bulutlu ve açık, Bingöl'de parçalı bulutlu, Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 4 derece santigrat üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.