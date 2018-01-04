Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!

YAPILAN son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Antalya ve Muğla ile Aydın ve İzmir’in batı kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

YURT GENELİ HAVA SICAKLIĞI



Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



YURT GENELİ RÜZGAR DURUMU



Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ'DEN UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün Muğla il merkezi ve batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 Kg/m2), Muğla'nın doğu ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 Kg/m2), gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde su hortumu oluşumu vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, deniz ulaşımında aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İŞTE İL İL HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 1°C, 7°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı



İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



KIRKLARELİ 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı



KOCAELİ 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İzmir ve Aydın kıyı kesimi ile Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Muğla'nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege'nin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 0°C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



DENİZLİ 5°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



İZMİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, yarın (Perşembe) kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2)



MUĞLA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar yarın (Perşembe) yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2)



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur şeklinde diğer yerlerde yağmur şeklindeolması bekleniyor. Doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



ÇANKIRI 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



ESKİŞEHİR 0°C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



KONYA 3°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Bartın ve Karabük çevrelerinin, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



DÜZCE 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



KASTAMONU 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



ZONGULDAK 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



AMASYA 5°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT 4°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu



KARS -10°C, -1°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu



MALATYA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



VAN -3°C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu



GAZİANTEP 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı,



ŞANLIURFA 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT 4°C, 8°C

Parçalı bulutlu



DENİZLERDE HAVA



Güney Ege'de fırtına bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı yer yer kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, yer yer güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneyden 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa); Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 6 ila 8 (50-70km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyi 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) ; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: :Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, doğusu zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.