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Meteoroloji'den uyarı: Kar geliyor...

Ülkemizin hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olsa da bazı bölgelerimiz yağış geçişlerine sahne olacak. Yağışlar daha çok güneydoğu bölgemize kaymış gibi görünüyor. 6 Kasım'da yağmur bazı bölgelerimizde karla karışık bir şekilde yağacak. Meteoroloji karla karışık yoğun yağışlar için yine uyarı yaptı. İşte 5 günlük hava durumu tahmini ve yağmurun şiddetli yağacağı bölgeye şehirlerimiz

Meteoroloji'den uyarı: Kar geliyor...

Ülkemizin hava durumu genel olarak parçalı ve çok bulutlu olsa da bazı bölgelerimiz yağış geçişlerine sahne olacak. Yağışlar daha çok güneydoğu bölgemize kaymış gibi görünüyor. 6 Kasım'da yağmur bazı bölgelerimizde karla karışık bir şekilde yağacak. Meteoroloji karla karışık yoğun yağışlar için yine uyarı yaptı. İşte 5 günlük hava durumu tahmini ve yağmurun şiddetli yağacağı bölgeye şehirlerimiz

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:45
Meteoroloji'den uyarı: Kar geliyor...
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6 KASIM'DA yağmur bazı bölgelerimizde yine etkili ve karla karışık yağacak. Marmara’nın doğusu İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğua Anadolu’nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur var. Meteoroloji yağışlar konusunda yine uyardı. Sıcaklık bazı bölgelerimizde artarken bazı bölgelerimizde değişiklik olmayacak. İşte ayrıntılar.
Ülkemiz kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ile Bingöl’ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ile Bingöl’ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MeteorolojiHava DurumuUyarıKarKIŞ
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