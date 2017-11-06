Meteoroloji'den uyarı: Kar geliyor...

6 KASIM'DA yağmur bazı bölgelerimizde yine etkili ve karla karışık yağacak. Marmara’nın doğusu İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğua Anadolu’nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur var. Meteoroloji yağışlar konusunda yine uyardı. Sıcaklık bazı bölgelerimizde artarken bazı bölgelerimizde değişiklik olmayacak. İşte ayrıntılar.

Ülkemiz kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ile Bingöl’ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ile Bingöl’ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.