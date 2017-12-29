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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre, yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre, yağışların Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor

29 Aralık 2017 Cuma 13:19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 14

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKuvvetli YağışUyarı
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