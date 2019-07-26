Mesut Özil'e saldırının sebebi ortaya çıktı!

İNGİLTERE Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'e, İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.İngiliz basınına göre, motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Özil'in kullandığı araca saldırdı. Yayımlanan 8 saniyelik görüntülerde, Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görüldü.

RESTAURANTA SIĞINDILAR

Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istediği belirtildi. Restoranın çalışanlarının dışarı çıkmasının ardından yüzleri görülmeyen kasklı saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Daily Mail gazetesine konuşan görgü tanığı Azuka Alintah, "Özil, bıçaklı adamlar tarafından kovalanan herkes gibi dehşete düşmüş görünüyordu. Can havliyle kaçıyor gibiydi." dedi. Mesut Özil'in restorana girerken motosikletli kişiler tarafından kovalandığını gördüğünü söyleyen Alintah, "Kasklarını çıkarmamışlardı, siyah giyimlilerdi. Bu sıcak havaya rağmen uzun kollu giymişlerdi." ifadesini kullandı.

BÜYÜKELÇİ TELEFON ETTİ

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırıya uğramasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

SALDIRININ SEBEBİ SAAT OLABİLİR

Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Özil'in takım arkadaşı Kolasinac'ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıklarını söyledi.