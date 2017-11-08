Meslek liseliler müjde! Kısa dönem askerlik gelebilir

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı organize sanayi bölgelerinde 300 adet teknik kolej kurulmasıyla ilgili adımları atmıştı. Sanayiciler, bu alanda mesleki eğitimin teşvik edilmesi için kısa dönem askerlik uygulaması gibi birçok kolaylığın getirilmesini istiyor.

"ÇALIŞMAYI CAZİP HALE GETİRMEK GEREK"

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (OSİAD) Ahmet Kurt, Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Kurt, meslek lisesi mezunlarının aldıkları eğitimlerinin avantajlarının uzun süreli kalıcı olmasının önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda sanayide çalışmanın cazip hale getirilmesine yönelik adımların atılması gerektiğini anlatan Kurt, meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilecekleri bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti. Kurt bu düzenlemenin meslek liselerine talebi artıracağını kaydetti. Bu konuda kanun teklifi hazırladıklarını da anlatan Kurt, çalışma hakkında bilgi verdi. Kurt, projenin düzenli işleyebilmesi için hazırladıkları planlamada öğrencinin meslek lisesinden mezun olduğu alanda en az 5 yıl sanayide çalışma şartının bulunduğunu anlattı.

"ARA ELEMAN SIKINTISI KISA SÜREDE HALLOLUR"

Kurt, bu çalışma şartlarını yerine getiren meslek lisesi mezunlarının kısa dönem askerlik yapabileceğini öngördüklerini kaydetti. Askerlikle ilgili bir karar alması halinde meslek liselerine önemli ilgi olacağını kaydeden Kurt, sanayinin ve sanayicinin ara eleman sıkıntısının ciddi şekilde uzun vadede sona ereceğini dile getirdi.

"İŞ KURUP PATRON OLABİLİR"

Düzenlemenin yapılması ile meslek lisesini bitiren kişilerin alanında sanayide çalışma imkanını daha çok bulacağını belirten Kurt, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Böylece ücretli başka bir yerde çalışmayı bırakıp kendi işini kurmaları imkanı olacak. Ne kadar işveren olursa o kadar istihdam imkanı ile ülke sanayisi gelişecek"