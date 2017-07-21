Mescid'i Aksa protestosu

MESCİD -i Aksanın ibadete kapatılmasına tepki gösteren yaklaşık 200 kişi cuma namazı sonrası Reşadiye Camii önünde toplandı. Toplanan grup tekbir getirerek, oluk oluk kan aksa kurtulacak el Eksa, Abasa selam direnişe selam, Filistinden defol katil İsrail sloganları atttı. Grup daha sonra cami yanındaki Müftülük sokakta basın açıklaması yaptı.Eskişehir Kardeşlik Platformu Sözcüsü Muammer Karaman, Bizler Kudüsün tamamen özgür olması, Mescid-i Aksanın ibadete açılması, ezanın Kudüsün her yerinde okunabilmesi, hapsedilen Filistinlilere yönelik zulmün son bulması için Türkiyenin dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma için özgür Kudüs için meydanlara iniyor, sokaklara çıkıyoruz. Herkesi de Kudüs sokaklarındaki mazlumların sesine ses katmak için bu eylemlere davet ediyoruz diye konuştu.Basın açıklamasına katılanlar sloganlar atarak İkieylül Caddesinden Köprübaşına yürüdü. Yürüyüşe katılanlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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