Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

ABD'NİN hukuksuz Kudüs kararı ve bu karara karşı BM'de oylanana tasarının kabul edilmesiyle Kudüs'te İsrail polisinin oransıtısız müdahaleleri devam ediyor.
TÜRK VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI
İşte o müdahaleler sonucu dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısı'nda çıkan arbede sonucu Türk vatandaşları gözaltına alınmıştı.
SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan ve bu akşam mahkemeye çıkarılan 3 Türk vatandaşı kefaletle serbest kaldı. Vatandaşlarımızın mahkemede verdiği poz ise dikkat çekti.
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