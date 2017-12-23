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Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçulular Kapısı'nda gözaltına alınan Türk vatandaşları mahkemeye çıkarıldı, kefaletle serbest kaldılar

Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı

Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçulular Kapısı'nda gözaltına alınan Türk vatandaşları mahkemeye çıkarıldı, kefaletle serbest kaldılar

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:00
Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türkler serbest kaldı
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ABD'NİN hukuksuz Kudüs kararı ve bu karara karşı BM'de oylanana tasarının kabul edilmesiyle Kudüs'te İsrail polisinin oransıtısız müdahaleleri devam ediyor.

TÜRK VATANDAŞLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI
İşte o müdahaleler sonucu dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısı'nda çıkan arbede sonucu Türk vatandaşları gözaltına alınmıştı.

SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan ve bu akşam mahkemeye çıkarılan 3 Türk vatandaşı kefaletle serbest kaldı. Vatandaşlarımızın mahkemede verdiği poz ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa
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