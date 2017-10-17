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Mersin'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler

Mersin'de polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıdan ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Mersin'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler

Mersin'de polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıdan ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

17 Ekim 2017 Salı 17:43
Mersin'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler
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MERSİN'DE polis servis aracına saat 17.20 sıralarında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçirildi. Olay sonrası kaydedilen ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte Mersin'deki bombalı saldırıdan ilk görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
MersinBombalı Saldırı
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