Mermer ocağında feci ölüm!

EDİNİLEN bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’ndeki bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık, kullandığı iş makinesiyle boşaltım yatığı sırada araç geri kaçtı. İş makinesi yaklaşık 30 metreden şantiye alanına düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özışık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özışık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

