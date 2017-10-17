Merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı " ByLock " kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Samsun'da 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam eden operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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