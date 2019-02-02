Merhum Cumhurbaşkanı'nın eşi hayatını kaybetti

Son Dakika! KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi

Merhum Cumhurbaşkanı'nın eşi hayatını kaybetti
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KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.
KKTC'nin Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, geçtiğimiz günlerde tekrar yoğun bakım ünitesine alınmış, zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın durumu ağırlaşmıştı.

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