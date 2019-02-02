KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.
KKTC'nin Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, geçtiğimiz günlerde tekrar yoğun bakım ünitesine alınmış, zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın durumu ağırlaşmıştı.
Merhum Cumhurbaşkanı'nın eşi hayatını kaybetti
Son Dakika! KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.
YORUM EKLE