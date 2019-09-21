Meral Akşener İstanbul hedefini açıkladı: En az yüz bin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başlattığı üyelik kampanyası için İstanbul’da vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener önce Üsküdar ardından da Beşiktaş’ta partisinin kurduğu üyelik masalarını ziyaret etti.

Özellikle kadınların yoğun olarak katıldığı programda Akşener vatandaşlarla ve partililerle kucaklaştı.

“HEDEFİMİZ YÜZ BİN ÜYE”

Partisine üye olan vatandaşların rozetlerini takan Akşener “İstanbul'da hedefimiz Nisan ayının sonuna kadar yüz bin üye yapmak. Tabi daha fazla üye yapmayı arzu ediyoruz ama ilk hedefimiz yüz bin üye. Bu üye sayısına ulaşılınca, adaylarımız İstanbul'da ön seçimle belirlenecek” dedi. (Sözcü)